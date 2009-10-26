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Politika

İran AB'de insan hakları ihlallerinden kaygılı

26 Ekim 2009 12:09

İran AB'de insan hakları ihlallerinden kaygılı



İran, “AB ülkelerindeki insan hakları ihlallerinden endişe duyduğunu” bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, “Avrupa ülkelerindeki yaygın ve sistematik insan hakları ihlalleri, azınlık ve mülteci hakları ihlalleri ve özellikle de Müslüman topluma yönelik çifte standart uygulamalardan duyulan rahatsızlığın AB Dönem Başkanı İsveç'in Tahran Büyükelçisi Magnus Werndstedt'e iletildiğini” bildirdi.

Bakanlık, Büyükelçi Werndstedt'in ise İran'ın endişe ve itirazlarını en kısa sürede kendi ülkesi ile AB yetkililerine ileteceği sözü verdiğini açıkladı.

Tahran yönetimi, daha önce de benzer gerekçelerle AB ülkelerini protesto etmiş, insan hakları ihlallerine son verilmesini talep etmişti.
 

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