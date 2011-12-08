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Dünya

İran ABD'den açıklama istedi

İran, hava sahasına girdiği gerekçesiyle düşürdüğü ABD casus uçağıyla

08 Aralık 2011 02:00

T24 - İran, hava sahasına girdiği gerekçesiyle düşürdüğü ABD casus uçağıyla ilgili olarak Washington yönetiminden açıklama istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, bir süre önce ülkenin doğusunda hava sahasını ihlal eden ABD casus uçağıyla ilgili olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı. 

İran casus uçağı gösterdi, hesap sordu

İran'ın acil olarak ABD'den açıklama istediği ve bu eylemin telafisi yönünde adımlar beklediği belirtildi.

ABD'nin İran aleyhindeki tahrik edici ve gizli eylemlerinin arttığına değinilen açıklamada, Washington yönetiminin, bu tür eylemlerle uluslararası yasaları çiğnediği ifade edildi.

Açıklamada, bölge ve dünya barışının aleyhinde olan bu eylemin tüm sonuçlarının ABD'nin sorumluluğunda olduğu kaydedildi.

Benzer eylemlerin tekrarı konusunda ABD'nin uyarıldığı belirtilen açıklamada, uygun cevap hakkının da saklı tutulduğu vurgulandı.

ABD ile İran arasında 30 yılı aşkın bir süredir doğrudan diplomatik ilişki bulunmuyor. İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD'nin İran'daki çıkarlarını gözetiyor.

İran devlet televizyonu, bir süre önce ülkenin doğusunda elektronik harp sistemleriyle indirilen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağının görüntülerini yayınlamıştı.


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