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Dünya

İran ABD uçağının yazılımını çözdü

İran hava sahasına giren ABD’ye ait bir insansız hava aracı, uçaksavar ateşiyle düşürülmüştü

22 Nisan 2012 19:35

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağına ait yazılım ve diğer bilgilere ulaşıldığını söyledi.

 
Fars Haber Ajansı'nın haberi göre Tuğgeneral Hacızade, bir toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Aralık 2011'de ele geçirilen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağına ait bilgileri deşifre ettiklerini bildirdi.
 
Uçakla ilgili dört yeni kodun daha çözüldüğünü anlatan Hacızade, milli bir sermaye olarak nitelediği uçak ve onunla ilgili bilgiler hakkında daha ayrıntılı konuşamayacağını belirtti.
 
"RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağına ait tüm yazılım bilgilerini elde ettik" diyen Hacızade, uçağın ABD, Afganistan ve Pakistan'daki uçuşlarına dair bilgilere ulaşıldığını söyledi.
 
Tuğgeneral Hacızade, yazılım ve donanımlardan anlaşıldığı kadarıyla ABD'nin uçak teknolojisine ait son 50 yıldaki bilgilerinin bu uçakta toplandığını bildirdi.
 
Bu arada Mehr Haber Ajansı, Tuğgeneral Hacızade'nin, RQ-170 uçağının bir kopyasını yapmaya başladıklarını söylediğini aktardı.
 
İran Devlet Televizyonu, ülkenin doğusunda düşürülen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağının görüntülerini 8 Aralık 2011'de yayımlamıştı. 

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