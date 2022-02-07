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Dünya

İran: ABD'nin yaptırımları kaldırması, nükleer anlaşmaya dönmek için kırmızı çizgimiz

ABD yönetimi, İran'ın sivil nükleer enerji kullanımına ilişkin Trump döneminde kaldırılan yaptırım muafiyetlerini yeniden devreye soktu

07 Şubat 2022 13:14

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Viyana’da yapılan 2015 nükleer anlaşmasına dönüş görüşmelerinde kırmızı çizgilerinin ABD’nin yaptırımlar kaldırılması olduğunu söyledi.

ABD yönetimi, İran'ın sivil nükleer enerji kullanımına ilişkin Trump döneminde kaldırılan yaptırım muafiyetlerini yeniden devreye soktu. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, bu adımın Washington’ın İran’la bir anlaşmaya yaklaştığı anlamına gelmediğini söyledi.

ABD’nin adımını değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptırımların hafifletilmesini olumlu bulduklarını ancak yeterli görmediklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade “Yaptırımların kaldırılması ve İran’ın bundan çıkar sağlaması, Tahran’ın Viyana görüşmelerindeki kırmızı çizgisidir. Washington, İran’ın ekonomik durumuna hiçbir etkisi olmayan bir adım atmaya karar verdi. Sorumu bir ABD hükûmeti, anlaşmaya dönmeli ve yükümlülüklerini yerine getirmelidir” dedi.

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