İran 'ABD, Körfez'de provokatif eylemlerde bulundu' açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları, ABD askerlerinin gözaltına alınmasından sonra ABD’ye ait uçak gemisinin Körfez’de tam 40 dakika boyunca manevra yaparak ‘provokatif ve profesyonelliğe aykırı’ davrandığını açıkladı.

Tansim haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü dün gözaltına alınan 10 ABD'li askerin de sorgusunun devam ettiğini, kısa sürede serbest bırakılacaklarına ilişkin iddiaları de ne reddettiklerini ne de doğruladıklarını söyledi.