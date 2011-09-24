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Dünya

İran, ABD ile "kırmızı hatta" açık NEW YORK (A.A)

24 Eylül 2011 05:44

-İran, ABD ile "kırmızı hatta" açık NEW YORK (A.A) - 24.09.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ile "kırmızı telefon hattı" kurulmasına açık olduğunu belirtti. BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Ahmedinejad, düzenlediği basın toplantısında, herhangi bir çatışma için sebep olmadığını söyleyerek, "çatışmaları ya da muhtemel bir çatışmayı durdurabilecek herhangi bir aracı memnuniyetle karşılayacaklarını" bildirdi. Ahmedinejad, "bazılarının enerji güvenliğinin tehlikede olduğu bahanesini kullanacağını", ancak NATO, İngiliz ve Amerikan güçlerinin Basra ve Umman körfezlerinden ayrılması halinde İran'ın gemicilik güzergahı, petrol ve diğer enerji maddelerinin güvenliğini "garanti" edeceğini de ifade etti. Herhangi bir çatışma ya da muhtemel çatışmalara gerek olmadığını, uzun vadede çözümün yabancı güçlerin Basra Körfezi'nden çekilmesi olduğunu söyleyen Ahmedinejad, Basra Körfezi'nde NATO güçlerinin varlığına gerek olmadığını belirterek, "Bölge ülkeleri kendi güvenliklerini sağlamaya tamamen muktedirdir" dedi. Halihazırda "kırmızı telefon hattı" kurulması için resmi bir öneri bulunmuyor, ancak bazı Amerikalı askeri yetkililer, Amerikan Donanması gemileri ve uçaklarıyla İran ordusu arasında yanlış anlaşılmaları önlemek için acil temas sistemi kurulması fikrini açıkça beyan ediyor.

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