T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: ABD bir numaralı düşmanımız

"Asla nükleer anlaşma konusundaki baskılarını kabul etmeyeceğiz"

02 Kasım 2017 16:11

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney,  "ABD, İran'ın bir numaralı düşmanıdır" dedi. Hamaney, İran'ın ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre, Hamaney, uluslararası haber ajanslarının son dakikayla duyurduğu konuşmasında, "ABD'nin düşmanlığı İran ulusuna. ABD, ulusumuzun bir numaralı düşmanıdır. Asla nükleer anlaşma konusundaki baskılarını kabul etmeyeceğiz" diye konuştu. 

İran dini lideri Ayetullah Hamaney geçtiğimiz hafta, diğer imza sahiplerinin saygı gösterdiği sürece Tahran'ın nükleer anlaşmaya sadık kalacağını, ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda İran'ın anlaşmayı bozacağını söylemiş,, "ABD Başkanı'nın palavralarına ve atıp tutmalarına zaman harcamak istemiyorum. Herkes şunu bilmeli ABD mağlup edilecektir" demişti.

 

ETİKETLER

HamaneyİranABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24