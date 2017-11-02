İran: ABD bir numaralı düşmanımız

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD, İran'ın bir numaralı düşmanıdır" dedi. Hamaney, İran'ın ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre, Hamaney, uluslararası haber ajanslarının son dakikayla duyurduğu konuşmasında, "ABD'nin düşmanlığı İran ulusuna. ABD, ulusumuzun bir numaralı düşmanıdır. Asla nükleer anlaşma konusundaki baskılarını kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney geçtiğimiz hafta, diğer imza sahiplerinin saygı gösterdiği sürece Tahran'ın nükleer anlaşmaya sadık kalacağını, ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda İran'ın anlaşmayı bozacağını söylemiş,, "ABD Başkanı'nın palavralarına ve atıp tutmalarına zaman harcamak istemiyorum. Herkes şunu bilmeli ABD mağlup edilecektir" demişti.