İran 7,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

İran'ın Pakistan sınırında 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İran'da 46 kişi, Pakistan'da da 34 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, İran-Pakistan sınırında 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin, İran'ın Zahedan kentinin 201 kilometre, Pakistan'ın Turbat kentinin de 250 kilometre uzaklığında olduğu belirtildi.

İran'dan gelen verilere göre, sarsıntı yerin 15.2 kilometre derinliğinde oluştu.

Deprem, 2.5 milyon nüfuslu nüfuslu Sistan-Belucistan eyaletini etkiledi. Deprem bölgesinde elektrik ve iletişim hatları kesildi.

Busehr'deki hükleer santrali inşa eden Rus şirketi de, santralde hasar meydana gelmediğini belirtti.

Deprem, Körfez bölgesi ve Ortadoğu'da da hissedildi.

'Son 40 yılın en şiddetli depremi'

İran Deprem Araştırmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Mehdi Zarei, son 40 yılın en şiddetli depremini yaşadıklarını ifade etti.

Pakistan'da 34 ölü

İran'ın doğusunda meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Pakistan'da ölenlerin sayısı 34'e yükseldi. Resmi kaynaklara göre, merkez üssü İran'ın Saveran bölgesi olan 7,8 büyüklüğündeki deprem Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da 34 kişinin ölümüne yol açtı, 60 kişi yaralandı.

Yüksek şiddetteki sarsıntının Belucistan'ın Mashel, Çaği ve Vashuk bölgelerinde ağır hasara neden olduğu, bu bölgelerde yüzlerce ev ve dükkanın yıkıldığı, binlerce binada ise hasar oluştuğu bildirildi.

Sarsıntının çok büyük bir alanda hissedildiği ancak coğrafi yapısı çöl ve dağlardan oluşan bölgede nüfus yoğunluğunun oldukça az olması nedeniyle ölü sayısının depremin şiddetine göre ters orantılı olabileceği belirtiliyor.

Yetkiler, depremden en fazla etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, can kaybı ve hasar tespitinin ortaya çıkarılmasının henüz erken olduğunu bildirdi.

Hindistan'da ve Suudi Arabistan'da da hissedildi

BBC ve AP'nin haberlerine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de yüksek binalar sallandı, yetkililer binaların tahliye edilmesi emrini verdi.

Deprem, Suudi Arabistan'ın doğu bölgelerinde de hissedildi. Yerel kaynaklar, depremin Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Hubar ve Ed-Dammam kentlerinde hissedildiğini belirtti.

Yüksek binalar boşaltılıyor

Bu arada depremin hissedildiği Körfez bölgesinde yüksek binalar boşaltılıyor. Tahliye edilenler arasında Dubai'de bulunan, 828 metre uzunluğundaki dünyanın en yüksek binası Burç Halife'nin de olduğu belirtildi.

Depremzede Manuçehr Kerimi, Associated Press ajansına telefonla yaptığı açıklamada, "sarsıntının uzun sürdüğünü ve depremin çok sayıda insanın gün ortasında evinde dinlendiği sırada meydana geldiğini" söyledi.

AFAD'dan açıklama

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı, İran'ın, yaşanan deprem nedeniyle uluslararası çağrı yapması durumunda, ekiplerin bölgeye gönderileceğini bildirdi.

Türk Kızılayı da, insani yardım için hazırlık çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım, da deprem dolayısıyla Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu yetkililere ilettiklerini belirtti.