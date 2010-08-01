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Dünya

İRAN 3 AMERİKALIYI YARGILAMAKTA ISRARLI TAHRAN (A.A)

01 Ağustos 2010 12:56

-İRAN 3 AMERİKALIYI YARGILAMAKTA ISRARLI TAHRAN (A.A) - 01.08.2010 - İran, geçen yıl Irak sınırından giriş yaparken tutuklanan 3 Amerikan vatandaşının yargılanması gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, bu üç kişinin, sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışmak suçundan yargılanacağını söyledi. Yapılan ihlalin apaçık ortada olduğunu ve bundan sorumlu tutulmaları gerektiğini kaydeden Mihmanperest, bu kişilere ayrıca, kasıtlı olarak ülke güvenliğine karşı hareket etmek dahil başka suçlamalar da yöneltmeyi düşündüklerini belirtti. ABD hükümeti ve aileleri, 31 Temmuz 2009'da tutuklanan Shane Bauer, Sarah Shourd ve Josh Fattal'in masum olduğunu ve Irak'ın kuzeyinde yürüyüş yaptıkları sırada yanlışlıkla İran sınırını geçtiklerini savunuyor.

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