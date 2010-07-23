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Dünya

İran 2019'da uzaya çıkıyor

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "İran ilk astronotunu 2019 yılında uzaya yollayacak" dedi.

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - BM Güvenlik Konseyi'nden çıkan, önceki 3 yaptırım kararının devamı olan kararla birlilkte ABD ve AB'nin tek taraflı yaptırımlarıyla boğuşan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'ın ilk astronotunu 2019'da uzaya yollayacağını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "İran ilk astronotunu 2019 yılında uzaya yollayacak" dedi.

Ahmedinejad, İngilizce yayın yapan Press TV'deki açıklamasında, "Yörüngeye mekik göndermeyi, ilk astnonotu yollamayı beş yıl erkene çektik. 2019'da gidilecek" bilgisini verdi.

Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin, İran'ın uranyum zenginleştirmeyle atom bombası üretmesinden endişe ettiğini belirten Ahmedinejad, "İran bunun tamamen elektrik üretimi ve tıp araştırmalarına yönelik olduğunu hemen her gün tekrarlıyor" dedi.


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