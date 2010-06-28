'İran 2 yılda atom bombası yapabilir'

T24- Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA Başkanı Leon Panetta, uluslararası toplumu İran konusunda uyardı.





Amerikan ABC televizyonuna konuşan CIA Başkanı Leon Panetta, İran'a ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Panetta, İran'ın iki nükleer silah geliştirecek kadar düşük oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve iki yılda atom bombası yapabileceğini savundu.





Panetta, son yaptırımların iran yönetimini güçsüzleştirebileceğini, ancak nükleer programını engelleyemeyeceğini söyledi.







Panetta şöyle konuştu:





"Bence BM yaptırımlarının etkisi olacak. Amerikan Kongresi'nin geçen hafta onayladığı yaptırımların da ek bir etkisi görülecektir. İran'daki rejimi zayıflatabilir ve ciddi ekonomik sorunlara yol açabilir. Peki bu İranlıların nükleer program edinmelerine engel oluşturur mu? Muhtemelen hayır.





İranlıların iki nükleer bombaya sahip olmalarını sağlayacak yeterli düşük oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını düşünüyoruz. Ama bombaları elde etmek için uranyumu tam zenginleştirmeleri gerekiyor ve bunu yapmaları halinde tahminimizce iki yıl içinde nükleer bombaya sahip olabilirler"





RUSYA: KAYGILIYIZ





CIA Başkanı'nın bu açıklamaları Rusya'da da yankı buldu.





Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, İran'a ilişkin Amerikan iddialarının kendisini kaygılandırdığını söyledi.





İran'ı uyaran Medvedev, bu iddiaların doğrulanması halinde bunun mevcut gerginliği tırmandıracağını ve Tahran yönetiminin yeni önlemlerle karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.





İran nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu söylüyor, ancak Batı bu açıklamayı yeterli bulmuyor.

