T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Irak'tan Türk petrol şirketine darbe

Bakan Yıldız, 'Bizim Irak'ta Rusya, Güney Kore ve Kuveyt ile yaptığımız farklı projeler var. O projelerden bir tanesi bu. Biz yolumuza devam ediyoruz' dedi

07 Kasım 2012 15:16

Irak, TPAO'nun Güney Irak'ta blok 9 adlı bölgede petrol arama kontratındaki paylarının Kuwait Energy'e verilmesini istedi.

Iraklı üst düzeyli bir yetkili, bakanlar kurulu tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) ülkenin güneyinde blok 9 olarak adlandırılan bölgede petrol arama kontratından çıkarılmasına karar verdiğini söyledi.

Arama kontratında TPAO'nun yüzde 30 payı bulunuyordu. Kararla birlikte Kuwait Energy'nin TPAO'ya ait payları alması istendi. Buna göre kontratta Kuwait Energy'nin yüzde 70, Dragon Oil'in yüzde 30 payı olacak.

Irak enerji kontratları müdürlüğünün başında bulunan Abdul-Mahdy el Ameedi, "Kabine TPAO'nun ortak olması yönündeki kararını reddetti" dedi. Ameedi, kararın nedeni konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

 

'Yolumuza devam ediyoruz'

 

İstanbul'da gazetecilerin Irak'ın kararıyla ilgili sorularını yanıtlayan Enerji Bakanı Taner Yıldız, "Bu kararlarını saygıyla karşılıyoruz... O yüzden böyle bir kontrat yenileme ya da hisse devrini kendileri uygun görüyorsa bizim açımızdan da bir mahsuru yok" dedi.

Yıldız, "Bizim Irak'ta Rusya, Güney Kore ve Kuveyt ile yaptığımız farklı projeler var. O projelerden bir tanesi bu. Biz yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

ırakpetrolistanbulbakan taner yıldızprojerusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24