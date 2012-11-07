Irak'tan Türk petrol şirketine darbe

Irak, TPAO'nun Güney Irak'ta blok 9 adlı bölgede petrol arama kontratındaki paylarının Kuwait Energy'e verilmesini istedi.

Iraklı üst düzeyli bir yetkili, bakanlar kurulu tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) ülkenin güneyinde blok 9 olarak adlandırılan bölgede petrol arama kontratından çıkarılmasına karar verdiğini söyledi.

Arama kontratında TPAO'nun yüzde 30 payı bulunuyordu. Kararla birlikte Kuwait Energy'nin TPAO'ya ait payları alması istendi. Buna göre kontratta Kuwait Energy'nin yüzde 70, Dragon Oil'in yüzde 30 payı olacak.

Irak enerji kontratları müdürlüğünün başında bulunan Abdul-Mahdy el Ameedi, "Kabine TPAO'nun ortak olması yönündeki kararını reddetti" dedi. Ameedi, kararın nedeni konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

'Yolumuza devam ediyoruz'

İstanbul'da gazetecilerin Irak'ın kararıyla ilgili sorularını yanıtlayan Enerji Bakanı Taner Yıldız, "Bu kararlarını saygıyla karşılıyoruz... O yüzden böyle bir kontrat yenileme ya da hisse devrini kendileri uygun görüyorsa bizim açımızdan da bir mahsuru yok" dedi.

Yıldız, "Bizim Irak'ta Rusya, Güney Kore ve Kuveyt ile yaptığımız farklı projeler var. O projelerden bir tanesi bu. Biz yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.