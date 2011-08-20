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Dünya

Irak'tan Panetta'ya yalanlama BAĞDAT (A.A)

20 Ağustos 2011 02:12

-Irak'tan Panetta'ya yalanlama BAĞDAT (A.A) - 19.08.2011 - Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin danışmanı Ali Musavi, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın, bazı Amerikan askerlerinin Aralık ayında planlanan çekilme takviminden daha uzun süre Irak'ta kalabileceğine ilişkin sözlerini yalanladı. Musavi, askerlerin daha uzun süre Irak'ta kalabileceği yönünde henüz uzlaşmaya varılmadığını belirtti. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Musavi, müzakerelerin henüz sonuçlanmadığını vurguladı. Panetta, "Military Times" gazetesine verdiği demeçte, Irak'ın Amerikan askerlerinin kalış süresinin uzatılmasını kabul ettiğini ifade etmişti. ABD, Irak'taki askerlerinin tamamını Aralık ayında çekeceğini belirtmişti, ancak geçen ay, bazı güvenlik kaygıları nedeniyle ABD, Irak'tan bazı Amerikan kuvvetlerinin kalış süresini uzatıp uzatmama konusunda karar vermesini istemişti.

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