Irak'tan MHP lideri Bahçeli'ye vize yok!

Irak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kerkük ziyaretine izin vermedi. Bahçeli, Irak'a yapacağı ziyaret için Irak makamlarınca kendisine vize verilmemesini, 'Tarihi ziyaretimizi devlet olmanın adabıyla kaldıramadılar' sözleriyle yorumladı.

Ramazan Bayramı'nda Kerkük'e gitmeyi planlayan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Bağdat yönetimine vize başvurusu yapmıştı.

Türkiye de bunun üzerine, Bahçeli'ye izin verilmesi halinde MHP lideri ve beraberindeki heyetin can güvenliğinin sağlanması için Bağdat ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ni notayla uyarmıştı.

Bahçeli, Kerkük'te bir dizi incelemelerde bulunacak ve oradaki Türkmenlerle bayramlaşacaktı.

Davutoğlu'nun ziyareti ilişkileri germişti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ay başında Erbil'e yaptığı ziyaretin ardından Kerkük'e geçmişti. Bağdat yönetimi, kendilerine haber verilmeden yapılan bu ziyarete, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne bir nota vererek tepki göstermiş, Ankara da aynı yöntemle Irak'a karşılık vermişti. Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin danışmanı da "Türkiye çok açık biçimde Irak'ın işlerine karışıyor, T.C. Büyükelçiliği kapatılmalı, Davutoğlu'nu tutuklama hakkımız var" açıklamasında bulunmuştu.