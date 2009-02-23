Irak'tan Kürtçe eğitim desteği

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması konusunda Iraktaki üniversitelerden kendisine bizzat başvuru yapıldığını söyledi.



Özcan, "Bir tanesinden teklif geldi. Bizim böyle bir girişimimiz olduğunu duymuşlar. E-mail yoluyla müracat geldi. Eğer ihtiyacınız varsa bizde bu işi yapabilecek nitelikli insanlar var diye bana müracaat ettiler. Iraktan gelebilir. Gerçekten bu dilde masterları doktoraları var mı onu bilmiyoruz. Çok detaylı incelemedik. Onlar istendiğinde böyle bir yardımları olabileceğini söylediler. Amerikada da Iraktan bazı hocalarla tanıştım onlarda tekliflerini yinelediler" dedi.



YÖK Başkanı Özcan ÖSS sistemi ve Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması konusundaki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Özcan ÖSS sisteminde yapılacak olan değişikliklerle ilgili olarak, "Bütün detayları vermedik. Genel hatlarını çizdik. O işle uğraşan bir komisyonumuz var yakın zamanda detayları gün geçtikçe sizinle paylaşacağız" dedi.



YÖK Başkanı Özcan üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü açılmasına ilişkin yaşanan tartışmalara da son noktayı koydu. Özcan bölüm açılmasında bir problem olmadığını vurgulayarak, "Ancak öğretim üyesi bulunmasında problem var. Bana e-mail yoluyla ya da buraya şahsen gelip ziyaret eden başvuran insanlar oldular.



‘Bazı fikirlerimiz var’



Bunların sayısı zannediyorum 7'yi buldu. Hiçbirinin Kürt Dİli ve Edebiyatında derecesi yok. Yakın dillerde Farsça da, Arapça da böyle bir derecesi var. Biz onlardan da faydalanmayı düşünüyoruz ama esas arzu ettiğimiz şey akademisyenler bu konuda derecesi olanlar. Eğer aradığımız tipten insanları bulursak, YÖK olarak bölümü kurabiliriz. İlla bir yerden bize bir talep gelmesi gerekmiyor. YÖK'de böyle bir şeyi herhangi bir üniversiteye rica ederiz böyle bir bölüm veya ana bilim dalı açabiliriz. Doğu dilleri arasında belki böyle bir ana bilim dalı olabilir. Kendi başına bir bölüm olabilir. Bir üniversitemizden bir ön hazırlık çalışması istedik. Onun sonuçlarını bekliyoruz. Bunlar dilciler genelde bu konuda araştırma yapıyorlar. Fizibilite gibi bir rapor hazırlayacaklar o rapor ortaya çıktıktan sonra yolumuzu daha iyi görebileceğimizden emin olabiliriz. Şimdi çok görmüyoruz öğretim üyesi var mı yok mu?Nerde buluruz? Bazı fikirlerimiz var. Açılmayacak diye birşey yok. Açma niyetindeyiz ama doğru yapmak da istiyoruz. Yanlış başlarsak yanlış gider. Doğru planlayıp doğru yapmamız çok önemli. Onun için gecikebiliriz ama olacaktır" dedi.



‘Bakacağız…’



Iraktaki bazı üniversitelerin YÖK'ün Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü açılması için görüş alışverişinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine de Özcan, "Bir tanesinden teklif geldi. Onlar duymuşlar bizim böyle bir girişimimiz olduğunu. E-mail yoluyla müracat geldi. Eğer ihtiyacınız varsa bizde bu işi yapabilecek nitelikli insanlar var diye bana müracaat ettiler. Iraktan gelebilir. Gerçekten bu dilde masterları doktoraları var mı onu bilmiyoruz. Çok detaylı incelemedik. Onlar istendiğinde böyle bir yardımları olabileceğini söylediler. Amerikada da Iraktan bazı hocalarla tanıştım. onlarda tekliflerini yinelediler. Ben bunların doktoraları var mı dedim . Hayır yok dediler. Bu işi yapabilecek nitelikte dediler. Bakacağız işte bunlar önemli şeyler. Çok ehili olmayan insanlara bunu yaptırmak istemeyiz. Görmek istediğim şey bu işi yapmakta deneyimi olan derecesi olan insanları bulup onlarla başlamakdır" dedi.



‘Valla ciddi olanlara bakarız’



Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılmasının ardından Laz Dili ve diğer birçok dilde de bölüm açılması taleplerini de değerlendiren Özcan, "Valla ciddi olanlara bakarız ama çok ciddi olduklarını da zannetmiyorum. Böyle talepler gelebilir bakarız. Edebiyatları varsa bakarız. olabilir niye olmasın" dedi. Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılması konusunda YÖK'ün bazı üniversitelere olumsuz görüş bildirdiğini yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise Özcan, bu konuda şimdiye kadar olumlu görüş verdiklerini söyledi. Nevşehir de bu konuda bir sıkıntı olduğunu ve bölümün başlatılamadığını ifade eden Özcan, "İyi hazırlık yapıp ondan sonra bölüm için müracaat etmek gerekiyor. Daha akılcı bir yaklaşım gibi geliyor. Kürt Dili ve Edebiyatında da aynı şeyi yapmamalıyız. Hazırlıklarımızı tamamlayıp ondan sonra böyle bir işe girmeliyiz. O daha iyi olur" dedi.

