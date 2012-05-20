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Dünya

Irak'tan Haşimi resti: İade edilmezse Türk şirketlerini hedef alacağız!

Irak'ta bir grup gösterici Tarık el Haşimi’nin Türkiye’ye sığınmasını protesto etti

20 Mayıs 2012 13:03

Irak’ın Basra kentinde yaklaşık 200 gösterici Türk Konsolosluğu’nun önünde toplanarak eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi’nin Türkiye’ye sığınmasını protesto etti.

Göstericiler, “Ankara Haşimi’yi Irak’a teslim etmezse, Türk mallarını boykot ederiz” tehdidinde bulundu. Türk bayrağı yakan göstericiler, “Hayır, hayır, Türkiye” ve “Türkler dışarı” sloganları attı.

Göstericiler “Türkiye’ye 15 gün veriyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmezse Türk şirketlerini hedef alacağız” yazılı broşürler de dağıttı.

Protestoyu organize eden Birleşik İşçi Sendikaları Başkanı Hasan Hamdi el İzzi, “Türk hükümetinin Irak’ın meselelerine karışmasını kınıyoruz. Irak halkı arasında mezhep çatışması çıkarmak istiyorlar, haydut Tarık el Haşimi’yi saklıyorlar” dedi.

Sünni Haşimi, Bağdat’ta çete kurarak önde gelen Şii politikacı ve yargıçları öldürmekle suçlanıyor. Ankara, İnterpol’ün kırmızı bülten çıkardığı Haşimi’nin iade edilmeyeceğini söylemişti.

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