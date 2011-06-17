-IRAK'TAN BAŞBAKAN ERDOĞAN'A KUTLAMA ERBİL (A.A) - 17.06.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani seçim zaferi nedeniyle AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Barzani'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, şöyle denildi: "Son seçimlerden zaferle çıkmanızı gönülden tebrik ederken, bu başarınızın Türkiye'nin daha da gelişmesine vesile olmasını dilerim. Seçimlerdeki başarınız, umut ediyorum vatandaşlarınıza çok daha fazla hizmet etmenizi ve memnuniyetlerinin artmasını sağlar. Partinizin üçüncü kez halktan onay alması, sizin liderlikteki başarınızın göstergesidir. Türkiye'de her alanda büyük gelişmeler ve değişimler yaşandı ve bölge ile dünyada büyük bir rol sahibi olacaksınız." Mesut Barzani, seçimlerde BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekillerini de tebrik etti. Barzani, "Türkiye'de seçimlerin başarıyla sonuçlanmasını ve sizleri yürekten kutluyorum. Umut ediyorum ki bu seçimler barış, kardeşlik, eşitlik, birlikte yaşam ve şiddetin son bulması için bir başlangıç kapısı olur. Sizlerin meclise girmesi, siyasi ve sivil çalışmalar için büyük fırsattır ve bizler, bu siyasi ve sivil çalışmadan umutluyuz" ifadesini kullandı. Öte yandan, bölgesel yönetimin Başbakanı Berham Ahmet Salih de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi kutladı. Salih mesajında, şunları kaydetti: "Türkiye seçimlerinde elde etmiş olduğunuz başarı, halkınızın size verdiği güvenoyudur ve sizin ülkede uygulamış olduğunuz programlara verilmiş bir destektir. Umut ediyorum, bu başarı ülkenizin hizmetinde olur ve Türkiye'de birlikte yaşama ile demokrasinin en iyi şekilde yerleşmesinin temeli olur. Başarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu başarınızın, Irak ve Kuzey Irak Bölgesi ile kurulacak olan ilişkilerin yeni bir ufku olacağına olan inancımız tam."