Irak'tan ABD'ye 'IŞİD'i havadan bombalayın' çağrısı

Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak Şam İslam Devleti örgütü IŞİD'in mevzilerine hava operasyonu yapmasını istedi.

Zebari, ''Amerika Birleşik Devletleri'yle aramızdaki stratejik anlaşmaya bağlı olarak resmen IŞİD'in mevzilerine hava saldırısı talep ettik. Hava saldırıları IŞİD'in motivasyonunu kıracak ve bizim güvenlik güçlerimize yardım edecek'' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çağrıya nasıl bir karşılık vereceği ise henüz netlik kazanmış değil.

ABD'de çözüm arayışları sürüyor

Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Şii Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Irak ve ABD'de siyasi ve askeri çözüm arayışları sürerken Irak derin bir kaosa sürüklenmeye devam ediyor.

Ülkede Irak Şam İslam Devleti örgütü IŞİD militanları, peşmerge ve Irak ordusu arasındaki çatışmalar sürüyor.

Irak ordusu, Selahaddin ve Diyala'da IŞİD militanlarının eline geçen bölgeleri geri almaya çalışıyor.

Rafineri IŞİD kuşatmasında

Militanlarsa Beyci'de ülkenin en büyük petrol rafinerisini ele geçirmek için ağır silahlarla saldırıyor.

Ancak Irak ordusunun saatler süren çatışmanın ardından militanları püskürttüğü belirtiliyor.