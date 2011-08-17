-Irak'taki tehlike, İran destekli militanlar WASHINGTON (A.A) - 17.08.2011 - Irak'taki ABD güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Jeffrey S. Buchanan, Irak'a yönelik en büyük güvenlik tehdidinin, bu ülkedeki İran destekli militanlar olduğunu söyledi. El Kaide terör örgütünü tehdit açısından geri plana atacak şekilde İran destekli militanlara dikkati çeken Tümgeneral Buchanan, Şii militanların, Irak hükümetini zayıf ve yalıtılmış bir halde tutma yönünde çaba gösterdiklerini söyledi. Tümgeneral Buchanan, Irak'ta düzenlenecek saldırıların sayısı ve niteliği gibi konular için İran'da karar verildiğini öne sürdü.