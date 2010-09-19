-IRAK'TAKİ SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI 29 BAĞDAT (A.A) - 19.09.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzey ve batısında bomba yüklü araçlarla eş zamanlı düzenlenen 2 saldırıda ölü sayısının 29'a yükseldiği, yaralı sayısının da 111 olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığından bir kaynak, en kanlı saldırının kuzeydeki Aden mahallesinde olduğunu ve burada 19 kişinin öldüğünü kaydetti. Aden'deki saldırıda 53 kişinin yaralandığını belirten aynı kaynak, Mansur mahallesindeki saldırıda ise 10 kişinin öldüğünü, 58 kişinin yaralandığını aktardı.