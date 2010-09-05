-IRAK'TAKİ SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 8 BAĞDAT (A.A) - 05.09.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında, ölü sayısının 8'e yükseldiği, yaralı sayısının da 25 olduğu bildirildi. Başkentin en büyük hastanesi olan Baghdad Medical City'den yapılan açıklamada, hastaneye 8 cesedin ve 25 yaralının getirildiği ifade edildi. Açıklamaya göre, ölen ve yaralananların çoğu hedef alınan bina ile çevredeki binalarda bulunan sivillerden oluşuyor. İçişleri ve savunma bakanlıkları, hastanenin verdiği bilançoyu daha teyit etmediği bildiriliyor. Bağdat operasyonlar kumandanlığı sözcüsü Kasım Atta yaptığı açıklamada, saldırının bir intihar saldırısı olduğunu, saldırganın, Bağdat'ın Bab ül Muazzam bölgesinde halen ordu tarafından kullanılan eski Savunma Bakanlığı binasının girişinde patlayıcı yüklü minibüsü havaya uçurduğunu kaydetti. Kaynaklar ise, silahlı 2 kişinin binaya yaya olarak girmeye çalıştığını, birinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü, öbürünün ise yaralandığını belirtti. Yetkililer, bu son saldırının, muharip Amerikan güçlerinin çekilmesinden sonra meydana gelen en şiddetli saldırı olduğuna işaret ediyor.