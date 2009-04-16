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Dünya

Irak'taki ölümlerde bir asker daha suçlu bulundu

16 Nisan 2009 09:43

Irak'ta, 2007 yılında gözaltına aldıkları kimi şüphelileri katletmekle itham edilen ABD askerlerinden bir astsubay daha suçlu bulundu.

Almanya'nın Vilseck kentinde süren mahkemede Astsubay Üstçavuş John Hatley, "kendini yargıç, jüri ve infaz memuru yerine koyarak Bağdat'ta gözleri ve elleri bağlı 4 mahkumu katletmek" ile suçlanırken, 8 kişilik askeri jüri, Hatley'i "cinayet için komplo kurmak ve tasarlayarak adam öldürmek"ten suçlu buldu.

Jürinin, hakkındaki "adaleti engelleme" ve "Ocak 2007'deki başka bir olayda Iraklı bir asiyi öldürme" ithamlarından suçsuz bulduğu Hatley'in, ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Savcılık iddianamesine göre, Hatley'in de aralarında olduğu 7 asker, Bağdat'ta bir çatışmadan sonra 4 Iraklıyı şüpheli olarak yakaladı. Ellerini ve gözlerini bağladıkları bu kişileri kentin El Reşit bölgesinin batı kesimine götüren ve enselerinden vurarak öldüren askerler, daha sonra cesetleri kanala attılar.

Amerikan askeri mahkemesi tarafından görülen ve birkaç aydır süren mahkemede daha önce sözkonusu askerlerden, astsubaylardan oluşan diğer 6 asker de suçlu bulunmuş ve kimilerinin hapis cezaları kesinleşmişti.

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