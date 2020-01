Irak'taki depremden sonra Türkiye harekete geçti

Kuzey Irak'taki 7.3'lük depremin ardından Türkiye yardım için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AFAD ve Kızılay'ın yardım için yola çıktığını duyurdu ve geçmiş olsun mesajını paylaştı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada yardım için Merkezi Irak hükümetiyle görüşülüyor açıklaması yapıldı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da Erbil’deki Türk Kızılayı ekibinin bölgeye hareket ettiğini, öncü bir araç ve müdahale ekibinin de karayoluyla Türkiye’den yola çıktığını söyledi.

Kuzey Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.



Depremde Kuzey Irak'ta 4 kişi hayatını kaybederken, 225 kişi de yaralandı. İran'da da 61 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Irak'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'den art arda açıklamalar geldi. Türk Kızılayı, AFAD ve UMKE aracılığyla arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye vb. insani yardımlar için ekipler harekete geçti.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada; Kızılay'ın bölgedeki depolarından yardıma başlandığı kaydedildi.

Kalın: Ekiplerimiz harekete geçmiş durumda

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kuzey Irak'ta meydana gelen depremle ilgili oalrak "Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye vb. insani yardımlar için harekete geçmiş durumda" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Irak halkının bu acı gününde yardıma hazır

Dışişleri Bakanlığından, merkez üssü Irak'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan deprem nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazır olduğu bildirildi.

"12 Kasım akşam saatlerinde merkez üssü Irak'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan ve ilk belirlemelere göre 7,2 şiddetinde bir deprem yaşanmasından büyük üzüntü duyduk." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu ana kadar, teyide muhtaç olmakla birlikte, az sayıda can kaybı yaşandığı yönündeki bilgiler, bu elim hadisedeki tesellimizi oluşturmaktadır."

Bozdağ'dan açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak'taki deprem sonrası Muş’tan bin çadır, Diyarbakır'dan 4 bin battaniyenin Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildiğini, Türk Kızılayının da 3 bin çadır, 3 bin battaniyeyle bir yemek tırını acilen bölgeye gönderdiğini bildirdi.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Irak halkına başsağlığı ve sabırla yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları ile enkaz kaldırma, yaralıların tedavisi ve insani yardım için derhal harekete geçtiğini kaydeden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Muş'tan bin çadır ve Diyarbakır'dan 4 bin battaniye Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Türk Kızılayımız 3 bin çadır ve 3 bin battaniye ile bir yemek tırını acilen bölgeye ulaştırmak üzere gönderdi. İhtiyaç duyulan araçlar, arama kurtarma faaliyetlerine katılacak personel hazırlanmış, çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirilmiştir. Türkiye, enkaz altındakileri kurtarmak, enkazı kaldırmak, yaralıları tedavi, insani ihtiyaçları gidermek için bölge insanının ve Irak'ın yanındadır. Türkiye ve Türk halkı, hem kavli ve hem de fiili duası (yardım ve destekleriyle) ile bölge halkının ve Irak’ın yanında olmayı sürdürecektir."

Sağlık Bakanı Demircan: Hazırlığımızı yaptık

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Irak'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Kuzey Irak'tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz." dedi.



Demircan, yaptığı açıklamada, depremle ilgili Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve acil müdahale ekiplerinin hazır olduğunu söyledi.



Irak'ın kuzeyiyle temas kurulmaya çalışıldığını belirten Demircan, "Kuzey Irak'tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz. Havaalanları uçuşa kapalı. Dışişleri Bakanımızın vereceği bilgiye ve gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Diyarbakır ve Ankara'daki deprem ekiplerinin hazır olduğunu dile getiren Demircan, havayoluyla yapılacak bir yardımda hareketin Ankara'dan olacağını kaydetti.

Çavuşoğlu: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bağdat Koordinatörlüğü vasıtasıyla Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "İnsani yardım icin acil ne gerekiyorsa yerine getirmek üzere hazırlıklarımız tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, Irak'ta yaşanan depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Deprem dolayısıyla Iraklılara geçmiş olsun dilekleri ileten Çavuşoğlu, "Koordinatörümüz orada görevi başında. TİKA Bağdat Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsani yardım icin acil ne gerekiyorsa yerine getirmek üzere hazırlıklarımız tamamlanıyor. İhtiyaçların yerinde tespiti ve işbirliği için çalışmalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Ekiplerimizi bölgeye sev ediyoruz

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere 3 bin çadır, 10 bin battaniye, 3 bin ısıtıcı, 10 bin yatak ve 1 mobil mutfağın hazırlandığını kaydetti.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, “Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz. 3.000 çadır, 10.000 battaniye, 1 mobil mutfak, 3.000 ısıtıcı ve 10.000 yatak Adana Muş ve Elazığ Afet Bölge Depolarımızdan yükleniyor. Irak ve İran Kızılayı ile eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Kuzey Irak Erbil depolarımızdan da sevkiyat hazırlığı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmek üzere hazır durumda

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili, “Muş’tan ve Van’dan toplamda 40 tane arama kurtarma teknisyeni ve uzmanını sınıra doğru sevk ettik. Ankara’da bulunan arama kurtarma ekiplerimizi de hazır hale getirdik. Irak makamlarından haber bekliyoruz” dedi.



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Depremin saat 21.18’de 7.2 şiddetinde meydana geldiğini kaydeden Güllüoğlu, “Deprem farklı yerlerde farklı şiddetlerde hissedildi. Depremin meydana geldiği nokta İran-Irak sınırı. Erbil, Kerkük, Süleymaniye şehir merkezlerinde birkaç binanın etkilendiği ve şuana kadar az sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisine ulaştık. Yine İran tarafından yapılan 6 can kaybı açıklaması var. Oradaki büyükelçilik, konsolosluk ve kriz merkezlerimiz vasıtasıyla Irak makamlarıyla irtibat halindeyiz” diye konuştu.



Depremin Türkiye’de bazı illerden de hissedildiğini ancak herhangi bir can kaybı ya da maddi hasarın yaşanmadığına dikkat çeken Güllüoğlu, “Türkiye’de depremin hissedildiği illerde yıkım var mı diye araştırdık. Şuana kadar herhangi bir binanın hasar aldığına, can kaybı ya da yaralı olduğuna dair bir haber ulaşmadı. Muş’tan ve Van’dan toplamda 40 tane arama kurtarma teknisyeni ve uzmanını sınıra doğru sevk ettik. Ankara’da bulunan arama kurtarma ekiplerimizi de hazır hale getirdik. Sağlık Bakanlığının ulusal medikal arama kurtarma ekipleri var. Onlar da hazır hale geldi. Hepsi bir uçakla sevk edilmeye hazır durumda bekliyor. Irak makamlarının yardım talebini bekliyoruz. Şuana kadar Irak makamlarından resmi bir açıklama gelmedi. Onlarla irtibat halinde, gelecek olan talebe göre ekiplerimizi göndermeye hazırız” ifadelerini kullandı.



Depremin üzerinden çok fazla zaman geçmediğini, hala sıcak saatlerin yaşandığını belirten Güllüoğlu, özellikle kırsal bölgelerde depremin tam olarak nasıl bir etkisi olduğunun, Irak ve İran’ın bunu kendi kapasiteleriyle halledip halledemeyeceğinin ilerleyen saatlerde belli olacağını dile getirdi.