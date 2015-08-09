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Dünya

Irak'ta yolsuzluk iddiaları Cumhurbaşkanı ve Başbakan yardımcılarını koltuğundan etti

Bağdat başta olmak üzere, Necef ve Kerbela'da elektrik ve su sıkıntısının giderilmesi ve yolsuzlukların cezalandırılması için gösteriler düzenlenmişti

09 Ağustos 2015 21:25

Irak'ta yolsuzluk yapan bürokratların cezalandırılmasını talep eden gösterilerin ardından Başbakan Haydar el İbadi Cumhurbaşkanı ve Başbakan yardımcılarını görevden aldı. Binlerce kişinin katıldığı yolsuzluk karşıtı protesto gösterilerinde verilen mesajları aldıklarını ifade eden Başbakan Abadi, hükümetin üst düzey yönetiminde Başbakan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı dahil bir dizi pozisonun kapatılacağını duyurdu. 

Abadi, yeterli donanıma sahip olmayan kişilerin yetki almasına neden olduğu gerekçesiyle eleştirilen Sünni ve Şii mezheplerin temsil hakkının gözetilmesi uygulamasından da vazgeçileceğini açıklamıştı. 

CHA'da yer alan habere göre, Irak Başbakanlık Ofisi konu ile ilgili yazılı açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Başbakan Haydar el İbadi, halkın çıkarlarını göz önünde bulundurarak ve anayasanın 78. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Başbakanlık ve Irak Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının hemen görevden alınmasının kararını almıştır" ifadelerine yer verildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı yardımcıları arasında; eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, eski Irak Meclis Başkanı Usame Nujeyfi ve Ayyad Allavi bulunuyor. Başbakan Abbadi'nin yardımcıları arasında ise Salih Mutlak, Beha Araci ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) siyasi Büro Üyesi Roj Nuri Şaveyis var.

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere, Necef ve Kerbela'da gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler elektrik ve su sıkıntısının giderilmesi için acil adımların atılmasını ve yolsuzluk yapan yöneticilerin görevlerinden alınmasını istemişti.
Geçtiğimiz Cuma günü hutbelerinde ise Şii din adamları, İbadi'yi göreve çağırarak yolsuzluk yapanları cezalandırmak için 'demirden bir el kullanın' ifadesini kullanmış, 'daha cesur' adımların atılması gerektiğini belirtmişti.

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