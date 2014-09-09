Irak’ta yeni hükümet kuruldu



Irak Parlamentosu, Başbakan Haydar El Abadi'nin kabinesini onayladı. Yeni kabinede içişleri ve savunma bakanlığı görevlerine gelecek isimler belirsizliğini koruyor. Bu görevlere gelecek isimleri belirlemek için El Abadi'nin bir haftalık düşünme süresi istediği ve bu görevleri şimdilik kendisinin üstlendiği belirtiliyor.

Irak basınında çıkan haberlere göre parlamento genel kurulundaki oturuma 328 milletvekilinden 289'u katılırken hükümet programı 177 oy alarak kabul edildi. Kimi Sünni milletvekillerinin El Abadi'yi protesto amacıyla oylamaya katılmadığı belirtiliyor.

Başbakan Haydar El Abadi, parlamentoda yaptığı konuşmada İslam Devleti örgütüne karşı mücadelenin en önemli görev olarak açıkladı. Ayrıca özerk Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak merkezi hükümeti arasındaki petrol konusundaki anlaşmazlıkları da çözmeyi vaat etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon Irak'ta yeni hükümetin kurulmasını istikrar ve barış açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de gelişmeyi Irak açısından “önemli bir kilometre taşı” olarak niteledi.