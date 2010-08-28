-IRAK'TA ÜST DÜZEY ALARM BAĞDAT (A.A) - 28.08.2010 - Irak'ta işgalden 7 yıl sonra Amerikan askerlerinin salı günü muharip görevlerini resmen sona erdirmesi beklenirken, hükümet ülkedeki alarm düzeyini en üst düzeye çıkardı. Başbakan Nuri El Maliki, dün gece devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Irak güçlerine, polis, ordu ve diğer güvenlik güçlerine üst düzey alarm durumuna geçmeleri ve saldırı planlarını bozmak için tedbirler almaları talimatı verdik" dedi. Maliki, saldırı planları olduğu yolunda istihbarat bulunduğuna işaret ederken, bu istihbarata ilişkin bilgi vermedi. Maliki ve Irak istihbarat yetkilileri, El Kaide örgütü ile yasadışı ilan edilen devrik lider Saddam Hüseyin'in Baas Partisi yandaşlarının "korku, kargaşa yaratmak ve daha fazla masum insanın ölmesi için" saldırı düzenlemek üzere işbirliği yaptığını kaydediyor. Irak'taki muharip görevini resmen sona erdireceği ve asıl olarak Irak güçlerine eğitim ve danışmanlık görevi üstleneceği 31 Ağustos'ta resmen ilan edilecek olan Amerikan askerlerinin, ancak bu tarihten sonra da istenirse, Irak askerleri ve polisiyle muharebe devriyelerine devam edeceği belirtiliyor. Amerikan askerlerinin muharebe görevlerini devralmaya hazırlanan Irak güvenlik güçlerine yönelik son aylarda saldırılar yoğunlaşırken, Irak güçleri son iki yılın en fazla can kaybını Ağustos ayında verdi. Irak'ta bu hafta içinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda yüze yakın kişi öldü, 300'e yakın kişi de yaralandı.