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Dünya

Irak'ta Türkmenlere de özerklik geliyor

Irak parlamentosu Hukuk Komisyon üyesi Emir El Kinani, talebin etnik ve mezhebe dayalı bir yapılanma...

18 Kasım 2011 02:00

T24 - Irak'da en çok Türkmen nüfusunun bulunduğu Selahattin ilinin özerklik talebi parlamentoda olumlu yankı buldu.

Irak parlamentosu Hukuk Komisyon üyesi Emir El Kinani, talebin etnik ve mezhebe dayalı bir yapılanma isteği içermediği müddetçe bir veya birden fazla ilin birleşmesi ile özerklik talep etmesine, yasal olarak her hangi bir engel olmadığını belirtti.  

Irak'ta Türkmenlere de özerklik geliyor

Irak Parlamento Başkanı Usame El Nüceyfi’nin destek açıklamasının ardından parlamentodan özerklik isteğine olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. 

Hukuk Komisyonu üyesi Emir El Kinani, anayasada özerklik ile ilgili net bir bir madde bulunmadığını belirterek, "Özerklik talebinde amaç daha iyi hizmet verilebilmesinin sağlanması olmalıdır. Salehattin, Musul gibi bazı illerin geniş arazi ve büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu nedenle ilçe ve köylere hizmet noktasında tam ulaşamamaktadırlar. Salahattin ilinde Samarra ve Düceyil ilçelerinin, Musul ilinde ise Telafer gibi ilçenin il olabilmesi mümkündür" dedi.


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