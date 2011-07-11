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Dünya

IRAK'TA TOPLU MEZARDA 222 CESET ŞANAFİYE (A.A)

11 Temmuz 2011 11:09

-IRAK'TA TOPLU MEZARDA 222 CESET ŞANAFİYE (A.A) - 11.07.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan bir toplu mezardan 222 ceset çıkarıldı. Irak İnsan Hakları Bakanlığının toplu mezarlardan sorumlu yetkilisi Ziyad Kerim, dün yaptığı açıklamada, kutsal Necef kenti sınırlarındaki bölgede bulunan toplu mezardaki cesetlerin 1987'de Saddam Hüseyin rejimi tarafından öldürülen Iraklı Kürtlere ait olduğunun sanıldığını kaydetti. Yetkili, cesetlerin Necef'teki hastane morguna kaldırıldığını sözlerine ekledi. Bu toplu mezarda 900 kadar ceset olabileceği belirtiliyor.

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