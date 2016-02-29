Irak’ta taziye çadırına canlı bomba saldırısı; 24 öllü, 55 yaralı

Irak’ta Diyale'nin Mıkdadiye ilçesinin Beni Timim bölgesinde bir taziye çadırına canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybederken, 55 kişi yaralandı.

Hürriyet'in haberine göre, Haşd Şabi saflarında savaşan gönüllü bir Şii militan için kurulan taziye çadırına düzenlenen canlı bomba saldırısında 24 kişi öldü. Saldırı akşam saatlerinde meydana geldi. Canlı bir bomba Mıkdadiye ilçesinde bir taziye çadırına girerek kendini havaya uçurdu. Saldırı sonucu 24 hayatını kaybederken, 55 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Haşid El Şabi güçlerinin de olduğu kaydedildi.

Yaralılar tedavi için acil bir şekilde hastanelere nakledildi. Diyale ilinin şehir merkezi Bakuba'nın 35 KM uzaklığındaki Mıkdadiye ilçesi sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.