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Dünya

Irak'ta silahlı saldırıda 5 kişi öldürüldü BAĞDAT (A.A)

31 Aralık 2011 12:55

-Irak'ta silahlı saldırıda 5 kişi öldürüldü BAĞDAT (A.A) - 31.12.2011 - Irak'ta düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldürüldü. Güvenlik yetkilileri, Diyala'da hükümet yanlısı milislerin görev yaptığı bir kontrol noktasına susturuculu silahlarla yapılan saldırıda 5 Sünni milisin öldürüldüğü belirtildi. Polis, saldırının Bağdat'ın 30 kilometre kuzeydoğusundaki Han Bani Saad kasabasında geceyarısından sonra düzenlendiğini kaydetti. Han Bani Saad güvenlik komitesi başkanı Saad Abdullah, "Kontrol noktasındaki tüm görevlilerin öldürüldüğü bu çapta bir saldırının, uykuda olan El Kaide hücrelerinin şimdi faaliyete geçtiğinin işareti olduğunu" söyledi. Abdullah, hükümetin bu grupların etkisiz hale getirilmesi için acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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