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Dünya

Irak'ta seçimlerin galibi Allavi

Irak'ta 7 Mart'ta gerçekleştirilen genel seçimleri eski Başbakan Allavi önderliğinde ve Sünniler'in de bulunduğu koalisyon kazandı.

26 Mart 2010 02:00

T24 - Irak'ta 7 Mart'ta gerçekleştirilen genel seçimleri eski Başbakan İyad Allavi önderliğinde ve Sünniler'in de bulunduğu koalisyon kazandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından bir süre önce gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında ise 42 kişi hayatını kaybetti.

Irak Seçim Komisyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, Başbakan Nuri El Maliki'nin rakibi olan ve oyların sayılması döneminde Maliki ile dirsek dirseğe yarışı götürdüğü görülen laik Allavi'nin, genel seçimin galibi olduğu kaydedildi.

7 Mart'ta düzenlenen seçimleri kazanan Allavi'nin, Parlamento'da 91 sandalye kazandığı, Maliki'nin ise 89 sandalyede kaldığı belirtilirken, sonuçların açıklanması öncesinde gerçekleştirilen intihar saldırıları da sonuçları kana buladı.

Şu ana kadar 42 kişi hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı çifte intihar saldırısı başkent Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyinde Halis'teki düzenlendi.

Bir polis yetkisi, Halis'teki saldırılardan birinin bomba yüklü araçla düzenlendiğini, diğerininse intihar saldırısı olduğunu söylerken, saldırılar 7 Mart'taki genel seçimlerden sonraki en büyük şiddet eylemi olarak gösteriliyor.

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