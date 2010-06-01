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Dünya

Irak'ta seçim sonuçları onaylandı

Irak'ta 7 Mart'ta yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını onaylayan Irak yüksek mahkemesi, laik Irakiye koalisyonunu seçimlerin birinci partisi olduğunu da teyit etti.

01 Haziran 2010 03:00

T24- Irak'ta 7 Mart'ta yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını onaylayan Irak yüksek mahkemesi, laik Irakiye koalisyonunu seçimlerin birinci partisi olduğunu da teyit etti.


Irak'taki yüksek mahkemeni baş yargıcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada,anayasadaki ilgili maddeler uyarınca seçim sonucunu onaylama kararı aldıklarını söyledi.


Yüksek mahkemenin aldığı karar, Başbakan Nuri El Maliki'nin Şii ağırlıklı grubuyla, eski Irak başbakanı İyad Allavi'nin liderliğini yaptığı, Irak'taki Sünni ve Şiilerden oluşan El Irakiye koalisyonu arasında yeni hükümeti oluşturma görüşmelerinin başlamasının yolunu açtı.


325 sandalyeli Irak parlamentosunda 91 milletvekiline sahip olan Irakiye koalisyonuna karşılık, Maliki'nin grubunda 89 milletvekili var.

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