Irak'ta seçim sonuçları onaylandı

T24-



Irak'taki yüksek mahkemeni baş yargıcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada,anayasadaki ilgili maddeler uyarınca seçim sonucunu onaylama kararı aldıklarını söyledi.





Yüksek mahkemenin aldığı karar, Başbakan Nuri El Maliki'nin Şii ağırlıklı grubuyla, eski Irak başbakanı İyad Allavi'nin liderliğini yaptığı, Irak'taki Sünni ve Şiilerden oluşan El Irakiye koalisyonu arasında yeni hükümeti oluşturma görüşmelerinin başlamasının yolunu açtı.





325 sandalyeli Irak parlamentosunda 91 milletvekiline sahip olan Irakiye koalisyonuna karşılık, Maliki'nin grubunda 89 milletvekili var.