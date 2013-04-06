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Dünya

Irak'ta seçim çadırına saldırı; 22 ölü, 60 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeydoğusundaki Bakuba'da düzenlenen intihar saldırısında 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı bildirildi

06 Nisan 2013 20:43


Irak Başbakanı Nuri el-Maliki erken seçim çağrısı yaparken, Bakuba'da Sünni bir politikacıyı hedef alan bombalı saldırıda 22 kişi öldürüldü.

Seçim dönemine girilen Irak'ta şiddet olayları da devam ediyor. Irak'ın başkenti Bağdat'a 60 kilometre uzaklıktaki Bakuba kentinde, Sünni politikacı Muthana El Jorani'yi hedef alan bombalı saldırıda 22 kişi öldürüldü, 60 kişi de yaralandı.

Irak'ta 20 Nisan'da yapılacak yerel seçimlerde aday olan Sünni politikacı Muthana El Jorani, Bakuba'da taraftarlarına yemek verdiği çadırda bombalı saldırıya uğradı.

Iraklı yetkililer, basınla konuşmaları yasak olduğu gerekçesiyle patlamayla ilgili bilgi vermiyor.

 

Maliki'den erken seçim çağrısı

 

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ise taraftarlarına Kerbela'da seslendi. Kerbela Şehir Stadyumu'nda destekçilerine seslenen Maliki, Irak'ın yaşadığı krizden kurtulabilmesi için erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut hükümetin durumunu acı verici olarak nitelendiren Maliki, "Irak'taki krizi çoğulcu siyaset çözecektir" dedi.

Konuşmasında 20 Nisan'da yapılacak yerel seçimlere de değinen Irak Başbakanı Maliki, seçimlerin entrikalardan uzak, medeni ve siyasi katılım yolunu açacak bir seçim olması gerektiğini belirtti.

Irak'ın pek çok kentinde Başbakan Nuri el-Maliki karşıtı gösteriler de devam ediyor.

 

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