Irak'ta seçim çadırına saldırı; 22 ölü, 60 yaralı



Irak Başbakanı Nuri el-Maliki erken seçim çağrısı yaparken, Bakuba'da Sünni bir politikacıyı hedef alan bombalı saldırıda 22 kişi öldürüldü.

Seçim dönemine girilen Irak'ta şiddet olayları da devam ediyor. Irak'ın başkenti Bağdat'a 60 kilometre uzaklıktaki Bakuba kentinde, Sünni politikacı Muthana El Jorani'yi hedef alan bombalı saldırıda 22 kişi öldürüldü, 60 kişi de yaralandı.

Irak'ta 20 Nisan'da yapılacak yerel seçimlerde aday olan Sünni politikacı Muthana El Jorani, Bakuba'da taraftarlarına yemek verdiği çadırda bombalı saldırıya uğradı.

Iraklı yetkililer, basınla konuşmaları yasak olduğu gerekçesiyle patlamayla ilgili bilgi vermiyor.

Maliki'den erken seçim çağrısı

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ise taraftarlarına Kerbela'da seslendi. Kerbela Şehir Stadyumu'nda destekçilerine seslenen Maliki, Irak'ın yaşadığı krizden kurtulabilmesi için erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut hükümetin durumunu acı verici olarak nitelendiren Maliki, "Irak'taki krizi çoğulcu siyaset çözecektir" dedi.

Konuşmasında 20 Nisan'da yapılacak yerel seçimlere de değinen Irak Başbakanı Maliki, seçimlerin entrikalardan uzak, medeni ve siyasi katılım yolunu açacak bir seçim olması gerektiğini belirtti.

Irak'ın pek çok kentinde Başbakan Nuri el-Maliki karşıtı gösteriler de devam ediyor.