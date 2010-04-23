Irak'ta saldırılarda camiler hedef alındı: 58 ölü

T24 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiileri hedef alan yedi ayrı bombalı saldırıda ölü sayısı 58'e yükseldi.





İçişleri Bakanlığı, Cuma namazı sırasında düzenlenen ve 3 Şii camisi ile bir pazar yerini hedef alan saldırılarda 112 kişinin de yaralandığını açıkladı.





Güvenlik güçleri, saldırıları El Kaide'nin, son zamanlardaki kayıplarının intikamını almak için düzenlediğinin düşünüldüğünü söyledi.





Polis yetkilileri, Sadr kentindeki 3 camiyi hedef alan bombalı saldırılarda Cuma namazı sırasında düzenlendiğini belirtti.





Iraklı yetkililer, ABD karşıtı Şii bir din adamının Bağdat'taki ofisine düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişinin öldüğünü açıkladı.





Bugün (23 Nisan 2010) ayrıca El Anbar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 7, Bağdat'ta bir mağazayı hedef alan bombalı saldırıda ise bir kişi hayatını kaybetmişti. Halidiye bölgesinde bir bombayı imha etmeye çalışan bir polis ölmüş, 2'si polis 10 kişi yaralanmıştı.