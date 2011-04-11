-IRAK'TA SALDIRILAR: 6 ÖLÜ FELLUCE (A.A) - 11.04.2011 - Irak'ın Felluce kentindeki iki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığından bir kaynak, bir otomobile yerleştirilen bombayı etkisiz hale getirmek için olay yerine giden 2 polisin bombanın patlamasıyla öldüğünü belirtti. Bakanlık kaynağı, bundan dakikalar sonra yakındaki ikinci bir bomba yüklü aracın infilak ettiğini, patlamada 4 sivilin öldüğünü söyledi. Bir polis yetkilisiyse ilk patlamanın yola yerleştirilen bir bombanın infilakıyla olduğu, bunun ardından bomba yüklü aracın patladığı bilgisini verdi. Polis kaynağı ölü sayısını da 3 olarak verdi. Polis, yola yerleştirilen bombanın kalabalık bir pazar yeri yakınında patladığını, insanların yardıma koştuğu sırada da bomba yüklü aracın infilak ettiğini anlattı.