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Dünya

IRAK'TA SALDIRILAR: 6 ÖLÜ FELLUCE (A.A)

11 Nisan 2011 15:36

-IRAK'TA SALDIRILAR: 6 ÖLÜ FELLUCE (A.A) - 11.04.2011 - Irak'ın Felluce kentindeki iki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığından bir kaynak, bir otomobile yerleştirilen bombayı etkisiz hale getirmek için olay yerine giden 2 polisin bombanın patlamasıyla öldüğünü belirtti. Bakanlık kaynağı, bundan dakikalar sonra yakındaki ikinci bir bomba yüklü aracın infilak ettiğini, patlamada 4 sivilin öldüğünü söyledi. Bir polis yetkilisiyse ilk patlamanın yola yerleştirilen bir bombanın infilakıyla olduğu, bunun ardından bomba yüklü aracın patladığı bilgisini verdi. Polis kaynağı ölü sayısını da 3 olarak verdi. Polis, yola yerleştirilen bombanın kalabalık bir pazar yeri yakınında patladığını, insanların yardıma koştuğu sırada da bomba yüklü aracın infilak ettiğini anlattı.

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