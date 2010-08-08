-IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A) - 08.08.2010 - Irak'ın ikinci büyük kenti Basra'daki bir pazar yerinde dün gece meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi. Bölge Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ahmed el Sulayti, Basra'nın El Aşar pazar yerinde birkaç dakika arayla meydana gelen patlamalarda 20 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını kaydetti. Bu arada, patlamaların ardından ölü ve yaralı konusunda çelişkili açıklamalar yapıldı. Basra'nın güvenlik operasyonları merkezinin üst düzey bir yetkilisi 43 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtirken bir haberde 60 kişinin öldüğü duyuruldu. Yetkililer, patlamaların nedeni konusunda da çelişkili açıklamalar yaptı. 2 polis yetkilisi yola yerleştirilen bir bombanın ve patlayıcı yüklü bir aracın patlamalara neden olduğunu belirtti. Ancak Basra Polis Müdürü Adil Daham, patlamalara bozuk elektrik jeneratörün neden olduğunu söyledi.