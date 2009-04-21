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Dünya

Irak'ta ölen Amerikan askeri sayısı 4 bin 274

21 Nisan 2009 11:56

Irak'ta, Mart 2003'te başlayan savaşta dün itibariyle 4 bin 274 Amerikan askerinin öldüğü bildirildi.

Associated Press ajansının elde ettiği verilerde, Amerika'nın verdiği can kaybından 3 bin 433'ünün "düşman eylemi nedeniyle ölen" askeri personel olduğu, bu toplam rakamda askeri alanda görevli 8 sivilin de yer aldığı kaydedildi. ABD güçlerindeki diğer can kayıplarının ise değişik nedenlerle oluştuğu ifade edildi.

Irak'ta, aynı süre zarfında İngiliz ordusunun 179, İtalya'nın 33, Ukrayna'nın 18, Polonya'nın 21, Bulgaristan'ın 13, İspanya'nın 11, Danimarka'nın 7, El Salvador'un 5, Slovakya'nın 4, Letonya ve Gürcistan'ın 3, Estonya, Hollanda, Tayland ve Romanya'nın 2, Avustralya, Macaristan, Kazakistan ve Güney Kore'nin 1 kayıp verdiği belirtildi.

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