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Dünya

Irak'ta Nisan ayında 542 kişi öldü

Irak genelinde Nisan ayında yaşanan şiddet olaylarında 542 kişi ölürken, 1500 kişi de yaralandı.

01 Mayıs 2010 03:00

T24 - Irak genelinde Nisan ayında yaşanan şiddet olaylarında 542 kişi ölürken, 1500 kişi de yaralandı.


Başkent Bağdat'ta faaliyet gösteren Hak ve Hürriyetleri Gözetleme Merkezi, Iraklı güvenlik ve sağlık kaynaklarına dayanarak hazırladığı raporu bugün yayınladı.


Raporda, insanları toplu bir şekilde hedef alan bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda, yol kenarına ve arabaların altına yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 300 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin de suikastlar sonucu öldüğü, kimliği belirlenemeyen 67 cesedin de faili meçhul cinayetlere kurban gittiği ifade edilirken, bir kişinin de Iraklı güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.


Bu arada, ülkede yaşanan şiddet olaylarında Iraklı güvenlik güçleri de 64 kayıp verdi. Ülkede intikam ya da fidye karşılığında adam kaçırma olayı bir türlü bitmezken, Nisan ayında kaçırılanlar hakkında net bir bilgi yer almadı.


Irak'ta güvenlik güçleri tarafından kanuni ve bazen de gelişi güzel yapılan tutuklamalar sonucunda Nisan ayında bin 180 kişi tutuklandı. Irak hükümetine ve Amerikan kuvvetlerinin elinde bulunan tutuklulardan 769 tutuklu serbest bırakıldı. Yargılanmakta olan 6 tutuklu hakkında ise idam cezası verildi.

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