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Dünya

Irak'ta Maliki'ye 'bakan' darbesi

Maliki, halka hizmet için yasama ve yürütme organlarının iş birliği içinde olmasının önem taşıdığını dile getirdi

27 Ağustos 2012 21:42

Irak'taki siyasi kriz, İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'nin, Başbakan Nuri el Maliki'yi suçlayarak istifa etmesiyle yeni bir boyut kazandı.
 
Irak'ta koalisyon hükümetinin Sünni kökenli İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi, Başbakan Nuri el Maliki'nin bakanlığına müdahale ettiğini gerekçe göstererek istifa etti.

İstifasıyla ilgili Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan Iraklı Bakan Allavi, Başbakan Maliki'nin her fırsatta bakanlığına müdahale ettiğini, bakanlıktaki boş genel müdürlük koltuklarına kendi adamlarını yerleştirdiğini ileri sürdü.

Allavi, "İstifa ediyorum çünkü Maliki, bakanlığım üzerindeki uygulamalarından ve baskılarından vaz geçmedi" dedi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Başbakan Maliki'yle bakanlığının işleyişi konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Tevfik Allavi, müdahalelerin durmasını talep ettiğini ancak bu konuda başarılı olamadığını söyledi. Maliki'nin koalisyon hükümetinden istifa eden Bakan Allavi, "Güvenilirliği ve çalışkanlıkları tüm otoritelerce bilinen genel müdürleri dahi, karşı çıkmama rağmen görevlerinden uzaklaştırdı" şeklinde konuştu.

Irak'taki siyasi kriz sonrasında Maliki hükümetinden istifa eden ilk bakan İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi oldu. Daha önce Irak Elektrik Bakanı Raad Shallel El Ani, bakanlığındaki 2.12 milyar dolarlık ihalelerde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

 

Maliki'den reform çağrısı

 

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ise dün yaptığı açıklamada, ülkede siyasi bölünmelere yol açan petrol, gaz ve genel af gibi konularda anlaşmazlıkların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Maliki'nin Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ile görüşmesinin ardından, Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Maliki'nin görüşme sırasında reform yolunda ilerlemenin gereğine işaret ettiği vurgulandı.

Görüşmede, halka hizmet için yasama ve yürütme organlarının iş birliği içinde olmasının önem taşıdığını dile getiren Maliki'nin, tüm sorunların çözümünde anayasanın temel başvuru kaynağı olduğunu söylediği ifade edildi.

 

Siyasi kriz aşılamadı

 

Irak'ta Sünni kökenli Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ardından, ülkede siyasi kriz yaşanmıştı. Kürtler ve Sünniler, Şii kökenli Başbakan Nuri el Maliki'ye istifa etmesi için baskı yapmış ancak başarılı olamamışlardı.

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