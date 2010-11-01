-IRAK'TA KİLİSEDE REHİN ALMA OLAYI BAĞDAT (A.A) - 31.10.2010 - Irak'ta Bağdat Borsası'nın binasına girme girişiminde başarılı olamayan saldırganlar, sığındıkları kilisedeki bazı kişileri rehin aldı. Olayın ardından kiliseye operasyon düzenleyen polis rehin alınanları kurtardı. Operasyonda 7 rehine öldü. Bağdat Piskoposu Şelemon Verduni, saldırganların kilisedeki ayine katılan bazı kişiler ile 2 papazı rehin aldığının öğrenildiğini belirtti. Verduni saldırganların Irak ve Mısır'da tutuklu bulunan El Kaide militanlarının serbest bırakılmasını istediklerini söyledi. -REHİN ALINANLAR OPERASYONLA KURTARILDI- Polis yetkilisi Ali İbrahim, ''Operasyon bitti ve bütün rehinleri serbest bıraktık'' dedi. Helikopterlerden kameralara çekilen görüntülerde kurtarma operasyonunu izleyen Amerikalı askeri yetkililer de operasyonun başarıyla tamamlandığını doğruladı. Bu arada, operasyonun bitmesinden önce hristiyan milletvekili Younadam Kana, kendisini içerden arayan cemaat üyelerinin, silahlı kişilerin 50'den fazla kişiyi rehin aldıklarını söylediklerini iletmişti. -REHİN ALINANLARDAN 7'Sİ ÖLDÜ- Kilisede rehin alınanlardan 7'sinin öldüğü bildirildi. Irak İçişleri Bakanlığından bir kaynak, rehinelerin Amerikan ve Irak güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldığını, ancak 7'sinin öldüğünü, 20'sinin yaralandığını belirtti. Savunma Bakanlığından bir kaynak ise kilisede 40 kişinin ayine katıldığını, 7 rehinenin öldüğünü, 13'ünün yaralandığını söyledi.