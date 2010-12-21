-IRAK'TA KABİNE 42 BAKANLIKTAN OLUŞUYOR BAĞDAT (A.A) - 20.12.2010 - Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Meclise sunduğu kabinenin 42 bakandan oluştuğu, Türkmenlere 2 bakanlık verildiği bildirildi. Maliki, akşam saatlerinde Meclise giderek, hükümet kabinesinde yer alacak 42 kişinin adlarını ve hükümetin çalışma programını Meclis Başkanı Usama el Nuceyfi'ye teslim etti. Kabinede yer alacak kişilerin adları ve hükümetin çalışma programının tesliminden sonra Nuceyfi ve Maliki basın toplantısı düzenledi. Nuceyfi, Başbakan Maliki'nin anayasanın belirlediği süreye bağlı kalarak kabine üyelerinin adlarını ve hükümetin çalışma programını tam ve eksiksiz bir şekilde teslim ettiğini ve yarın Mecliste yeni hükümet için güvenoylaması yapılacağını belirtti. Güvenoylaması için Meclisin yarın yerel saatle öğle 12.00'de (TSİ 11.00) toplanacağını dile getiren Nuceyfi, "Meclis, kabine üyelerini tek tek oylayacak. Daha sonra da hükümetin çalışma programı için ayrı oylama yapacak. Yarın kabine üyeleri açıklanacak. Bazı bakanlıklar vekaleten yürütülecek. Bunda bir sakınca yok ve anayasaya aykırı değil. Irak halkını kutluyorum. Zorlu ve sancılı bir dönemden sonra hükümet kuruluyor. Hükümetin, ülkeyi yeniden imar edecek ve yeni ufuklara taşıyacak ulusal katılımlı ve başarılı hükümet olmasını diliyorum. Yeni hükümete başarılar diliyorum" dedi. Maliki de bu günün Iraklıların gurur duyacakları günlerden biri olacağını ve bu günün gerçekleri aramada kendi aralarında ihtilafa düşen politikacıların ülke çıkarı söz konusu olduğunda ihtilafların bittiğinin kanıtı olduğunu ifade etti. Bugüne gelene kadar çok sıkıntılı ve sancılı birçok aşamadan geçtiklerini dile getiren Maliki, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sancılı aşamaların ardından vatan sevgisi, ulusal egemenlik ve vatandaşa saygı prensiplerine dayalı başarılı hizmet ve çalışmaların gelmesi gerekir. Bu hükümete büyük umutlar bağlanmış durumda. Hükümetin gün ışığını görmesi ve başarılı olması için politikacıların, sivil toplum kuruluşlarımızın ve halkımızın çok çaba sarfetmesi gerekir. Adaylarını zamanında sunmak için var gücüyle çalışan siyasi kitlelere teşekkür ederim.'' Bu arada Maliki, bir soru üzerine, bazı bakanlıkların vekaleten yürütüleceğini ve taraflar arasında uzlaşı sağlanan kadar ve tüm Iraklıları temsil ettiğine inanılan kişiler belirlenene kadar güvenlikle ilgili bakanlıkları (Ulusal Güvenlik, İçişleri ve Savunma) elinde bulunduracağını kaydetti. Maliki ayrıca, siyasi kitle ve ittifakların arasında adaylarının adlarını içeren dosyayı eksiksiz ve zamanında sadece Irakiye'nin teslim ettiğini söyledi. Yeni kabinede Şii ittifakı 18 bakanlık, Irakiye 11 bakanlık, Kürtler 8 bakanlık, El Avsat koalisyonu 1 bakanlık ve Hıristiyanlar 1 bakanlık elde ediyor. Taraflar arasında uzlaşı sağlanana kadar güvenlikle ilgili 3 bakanlığı Başbakan Maliki elinde bulunduracak. Türkmenlere, Şii ittifakından Gençlik ve Spor Bakanlığı verildi. Bazı kaynaklar, bu bakanlığa Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yürüten Jasim Muhammed Jafer'in getirileceğini belirtti. Irakiye listesi kontenjanından Türkmenlere bir devlet bakanlığı verileceği kaydedildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Irakiye'den Türkmen Milletvekili olan Erşed Salihi, kendilerine devlet bakanlığı verilmek istendiğini ve buna itiraz ettiklerini, bunun yerine bir hizmet bakanlığı talep ettiklerini söyledi. Bu arada; Irakiye'nin ortaklarından olan Irakıyun listesi adına Türkmen kökenli İzzetin Devlet'e Tarım Bakanlığı koltuğunun verileceği belirtildi. Devlet'e bu bakanlığın Türkmenler adına verilmediği dile getirildi.