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Dünya

Irak'ta İsrail bayrağı yasaklandı

İsrail, IKBY'nin bağımsızlık referandumuna açık destek veren tek ülke olmuştu

31 Ekim 2017 21:23

Irak parlamentosu, İsrail bayrağı dahil ‘Siyonist sembollerin’ taşınmasını suç sayan mevcut bir yasayı yeniden yürürlüğe soktu. Parlamentonun internet sitesinde, bu sembollerin kullanılmasının suç sayılacağı belirtildi; örnek olarak da kamusal alanda İsrail bayrağının taşınması gösterildi.

Yasada ‘Irak devletinin tüm kurumlarının bu karara bağlı olacağı’ belirtildi. Bu ifade, yeniden aktif hale getirilen yasanın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni de kapsadığı anlamına geliyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre, kapalı oturumda kabul edilen yasanın İran’a yakınlığıyla bilinen Şii Yüksek İslami Konseyi bloku tarafından gündeme getirildiği belirtiliyor.

Irak yönetimi yasanın niçin bugün gündeme geldiğine dair bir açıklama yapmış değil. Ancak IKBY'nin 25 Eylül’de düzenlediği bağımsızlık referandumundan önce düzenlenen mitinglerde bazı katılımcılar İsrail bayrağı dalgalandırmıştı. İsrail aynı zamanda, bağımsızlık referandumuna açık destek veren tek ülke olmuştu.

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