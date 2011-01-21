Irak'ta intihar saldırısı: 45 ölü

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İki gün önce de Tikrit'te 50 kişi öldü

Irak'ta bugün düzenlenen saldırılarda biri gazeteci toplam 5 kişi öldü. Güvenlik kaynakları, sabah saatlerinde Diyala vilayetindeki polis teşkilatına yönelik intihar saldırısında 2 polisin yanı sıra bir Iraklı gazetecinin de hayatını kaybettiğini aktardı. Aynı kaynaklar, Vicdan Ahmed Cuburi adlı gazetecinin Irak El Mustakil gazetesi için çalıştığını ve patlamada öldüğünü belirtti.Bu saldırıda 7'si polis 30 kişinin yaralandığını bildiren kaynaklar, kutsal Kerbela kentinde de iki saldırı düzenlendiğini, bir hacı adayının öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını kaydetti.Bakuba'nın güneydoğusundaki Kanaan'da da bombalı saldırı düzenlendiği ve bir kişinin öldüğü olayda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.18 Ocak günü, Irak'ın Tikrit kentinde polis olmak için sıra bekleyenlerin arasına giren bir intihar saldırganı üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmiş. Olayda 50 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.