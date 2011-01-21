Irak'ta intihar saldırısı: 45 ölü

T24 - Irak'ın Kerbela kenti yakınlarında düzenlenen iki intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 45 kişi öldü. Yerel yetkililer, Şiiler için kutsal olan Kerbela kenti yolunda bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 45 kişinin öldüğünü belirtti. Saldırılarda 150 kişinin yaralandığı açıklandı.
Irak'ta bugün düzenlenen saldırılarda biri gazeteci toplam 5 kişi öldü. Güvenlik kaynakları, sabah saatlerinde Diyala vilayetindeki polis teşkilatına yönelik intihar saldırısında 2 polisin yanı sıra bir Iraklı gazetecinin de hayatını kaybettiğini aktardı. Aynı kaynaklar, Vicdan Ahmed Cuburi adlı gazetecinin Irak El Mustakil gazetesi için çalıştığını ve patlamada öldüğünü belirtti.
Bu saldırıda 7'si polis 30 kişinin yaralandığını bildiren kaynaklar, kutsal Kerbela kentinde de iki saldırı düzenlendiğini, bir hacı adayının öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını kaydetti.
Bakuba'nın güneydoğusundaki Kanaan'da da bombalı saldırı düzenlendiği ve bir kişinin öldüğü olayda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
İki gün önce de Tikrit'te 50 kişi öldü
18 Ocak günü, Irak'ın Tikrit kentinde polis olmak için sıra bekleyenlerin arasına giren bir intihar saldırganı üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmiş. Olayda 50 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.