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Dünya

IRAK'TA İNTİHAR SALDIRISI: 2 ÖLÜ, 17 YARALI BAĞDAT (A.A)

26 Haziran 2011 18:35

-IRAK'TA İNTİHAR SALDIRISI: 2 ÖLÜ, 17 YARALI BAĞDAT (A.A) - 26.06.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde bir polis karakolunda düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Bağdat'a 25 kilometre mesafedeki Termiye'deki saldırıda, tekerlekli sandalyedeki intihar komandosunun kendisini havaya uçurduğu bildirildi. Tümgeneral Kasım El Musavi, patlayıcı dolu yelek giyen komandonun bombaları emniyet müdürünün odasında patlattığını söyledi. Musavi, saldırıda dokuzu polis 12 kişinin yaralandığını, zayiatın artmasını beklediklerini söylerken, bir içişleri bakanlığı kaynağı saldırıda 2 ölü, 17 yaralı olduğunu söyledi. -EL MASRİ'NİN KARISINA 20 YIL CEZA- Bu arada, bir Irak mahkemesinin, öldürülen El Kaide liderlerinden Ebu Eyüp El Masri'nin Yemenli karısını terörizmle ilgili suçlardan 20 yıl hapse mahkum ettiği bildirildi. Mahkumiyeti perşembe günü kesinleşen Hasna Ali Yahya'nın isyancılar arasındaki iletişime yardımcı olmak ve bomba yüklü kemerler hazırlamakla suçlandığı belirtildi. 1990 sonlarında Afganistan'daki eğitim kamplarına katılan Mısırlı El Masri, bomba yüklü araçlar konusunda uzmanlaşmış ve ABD'nin 2003'te Irak'ı işgalinden sonra bu ülkeye geçmişti. 

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