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Dünya

Irak'ta iki saldırı: 5 ölü BAĞDAT (A.A)

24 Ekim 2011 14:15

-Irak'ta iki saldırı: 5 ölü BAĞDAT (A.A) - 24.10.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen iki saldırıda 5 kişi öldü. İçişleri Bakanlığından bir kaynak, ilk saldırının Bağdat'ın kuzeyindeki Veziriye mahallesinde düzenlendiğini belirtti. Veziriye'de silahlı kişilerin polis aracına ateş açtığı, çıkan çatışmada 2 polisin ve 2 sivilin öldüğü, 2'si polis 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Bağdat'ın Mansur mahallesinde ise yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracı geçtiği sırada patlaması sonucu bir kişinin öldüğü, 2'si polis 6 kişinin yalandığı bildirildi.

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