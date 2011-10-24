-Irak'ta iki saldırı: 5 ölü BAĞDAT (A.A) - 24.10.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen iki saldırıda 5 kişi öldü. İçişleri Bakanlığından bir kaynak, ilk saldırının Bağdat'ın kuzeyindeki Veziriye mahallesinde düzenlendiğini belirtti. Veziriye'de silahlı kişilerin polis aracına ateş açtığı, çıkan çatışmada 2 polisin ve 2 sivilin öldüğü, 2'si polis 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Bağdat'ın Mansur mahallesinde ise yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracı geçtiği sırada patlaması sonucu bir kişinin öldüğü, 2'si polis 6 kişinin yalandığı bildirildi.