Irak'ta iki intihar saldırısı düzenlendi

Irak'ta pazar günü iki intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi de yaralandı. Tikrit ve Samara kentlerinde bomba yüklü araçların havaya uçurulduğu bildiriliyor.

Tikrit kentindeki saldırının bir ambulansa yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla düzenlendiği, ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü ve 35 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Başkent Bağdat'a 125 kilometre mesafedeki Samara kentindeki saldırının da yine bir araca yerleştirilen bombanın, bir kontrol noktası yakınında patlatılmasıyla düzenlendiği bildirildi. Saldırda on kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

IŞİD örgütünün her iki kentte düzenlenen saldırıları üstlendiğini açıkladığı bildirildi. IŞİD'in iki değil Samara kentinde iki ve Tikrit'te bir saldırı düzenlediklerini belirttikleri bildirildi. Kentlerde güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

IŞİD örgütü, Irak birliklei ve uluslararası koalisyon güçlerinin Musul'da başlattığı operasyondan bu yana ülkedeki saldırılarını artırdı. Irak birlikleri devam eden operasyonda kentin çevresindeki birçok köyü örgütten geri aldıklarını açıklamıştı.

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DW/rtr/dpa/AFP/GA/MK