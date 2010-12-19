-IRAK'TA HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI BAĞDAT (A.A) - 19.12.2010 - Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmaları devam ederken, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 'Irakiye' listesinin yeni kurulacak hükümette 10 bakanlık alacağı, Türkmenler'e ise biri Şii İttifakı, diğeri Irakiye'den olmak üzere 2 bakanlık tahsis edileceği bildirildi. Irakiye sözcüsü milletvekili Meysun Demeluci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu akşam yaptıkları toplantıda Irakiye listesi olarak kurulacak yeni hükümette 10 bakanlık alması ve bu bakanlıklardan birinin Irakiye'nin ortağı olan Türkmen Cephesi'ne verilmesi yönünde karar aldıklarını söyledi. Söz konusu bakanlıklara kimin aday gösterileceği konusunun henüz sonuca bağlanmadığını ifade eden Demeluci, "Iraki'ye listesi olarak Maliye, Eğitim, Ziraat, Elektrik, Sanayi, Haberleşme ve bilim teknoloji Bakanlıkları ile 3 Devlet Bakanlığı alma konusunu sonuca bağladık. Cumhurbaşkanı ve Başbakan yardımcılıklarından da birer tane alacağız, ancak bunlara kimin aday olacağı henüz sonuçlandırmadık. Bu konu birkaç gün daha sürebilir" dedi. Demeluci, Ulusal Stratejik Siyasetler Yüksek Konseyi Başkanlığına İyad Allavi'nin başkan olmasının da kesinleştiğini kaydetti. Öte yandan, Irakiye'nin lideri İyad Allavi, bugün Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "kurulacak yeni hükümette söz sahibi olma şartıyla hükümete katılma kararı aldıklarını'' belirterek, kendisinin de Ulusal Stratejik Siyasetler Yüksek Konseyi başkanlığına gelmesi önerisini kabul ettiğini ifade etti. -TÜRKMENLERE IRAKİYE'DEN 1, Şİİ İTTİFAKI'NDAN 1 MİLLETVEKİLİ- Başbakan Nuri El Maliki'nin başkanı olduğu Kanun Devleti Koalisyonu üyesi Türkmen Milletvekili Abbas Beyatlı da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün parti ve koalisyon liderlerinin istedikleri bakanlıklar ve bu bakanlıklara gösterilen adaylarla ilgili belgeleri bu akşam geç saatlerde Maliki'ye sunacaklarını, olağanüstü bir gelişme olmaması durumunda Maliki'nin yeni kabineyi yarın parlamentoya sunacağını söyledi. Beyatlı, Maliki'nin geçici bir süre Ulusal Güvenlik, İçişleri ve Savunma Bakanlıklarını taraflar arasında uzlaşı sağlanana kadar elinde bulunduracağını kaydetti. Şii ittifakına verilecek bakanlıklardan birinin Şii İttifakı içindeki Türkmenler'e tahsis edileceğini belirten Beyatlı, böylece yeni kurulacak hükümette biri Şii İttifakı'ndan, diğeri Irakiye'den olmak üzere 2 bakanlığın Türkmenlere tahsis edilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Maliki'nin yarın parlamentoya sunacağı yeni kabinede eksikliklerin bulunmasının sıkıntı doğrulabileceği yönündeki endişeler dile getirilirken, Irak Yüksek Adalet Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Maliki'nin sunacağı kabinede eksikliklerin bulunmasının normal ve kabul edilebilir olduğu" ifade edildi. Türkmenlerin talebi üzerine, Cumhurbaşkanı ya da Başbakan yardımcılıklarından birinin Türkmenler'e tahsis edilmesi de öngörülüyor. Ancak Irak anayasasına göre, Cumhurbaşkanı'nın biri Şiiler, diğeri Sünniler için olmak üzere 2 yardımcısı bulunuyor. Türkmenlere Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı verilmesi için 'Cumhurbaşkanı 3. Yardımcılığı' gibi bir makamın oluşturulması, bunun için de anayasa değişiklik yapılması gerekiyor.