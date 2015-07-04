Irak'ta hava kuvvetleri 'Musul'u Kurtarma Operasyonu' bildirilerini havadan dağıttı

Irak Hava Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Hükümetin Musul için atacağı her adım, siz değerli halkın geleceği ve özgürlüğü içindir. Bu bizim için en değerli şeydir. IŞİD teröristleri, bundan bir yıl önce topraklarınızı kirletti. Cehalet ve zulümden kurtulmanız yakındır. Silahlı kuvvetlerimiz kapılarınıza dayanmıştır" bildirisini havadan dağıttı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, operasyon sırasında Musul halkından Irak silahlı kuvvetlerine yardım edilmesi istenilen bildiride şunlar kaydedildi:

"Musul'u kurtarma operasyonunun başlama zamanı gelmiştir. Artık siz kendi şehrinizi yönetecek ve geleceğinize karar vereceksiniz. IŞİD teröristlerinin bulunduğu merkezlerden uzak durun. Terör örgütünün karargâh ve askeri noktalarına yaklaşmayın."



Operasyonun başlama tarihi ve Musul halkına verilecek olan diğer bilgilerin "Musul FM" üzerinden takip edilmesi istenilen bildiride, "Herkeste küçük bir radyo bulunsun ve gelişmeleri Musul FM aracılığıyla takip etsin. Bu radyo kanalı çok yakında yayına başlayacaktır. Musul FM, sizlerin selameti ve operasyonda sağlıklı bilgi akışı için kurulmuştur" denildi.



Irak hükümeti Musul'u unutmadığını gösterdi

Bu arada Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu Sait Memuzini, konuya ilişkin bir muhabire yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin bu bildiriyle kent halkını unutmadığını ve IŞİD'e karşı operasyonun yaklaştığı mesajını vermek istediğini söyledi.



Memuzini, "Bundan önce Musul'un kurtarılması operasyonundan daha az bahsediliyordu. Bu bildirilerin dağıtılması Musul halkının cesaretini arttırma amaçlıdır. Irak hükümeti, bu şekilde Musul operasyonu üzerinde ciddi bir şekilde çalıştığını ispatlamak istiyor" diye konuştu.