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Dünya

Irak'ta güvenlik güçlerine saldırı: En az 30 ölü

Irak'ta, Temmuz ayında ölenlerin sayısının 325 olduğunun açıklanmasını izliyor. Bu, Ağustos 2010'dan bu yana Irak'ta bir ayda kaydedilen en büyük can kaybına işaret ediyor

03 Ağustos 2012 14:42

Irak'ta güvenlik güçlerini hedef alan bir dizi saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. En fazla can kaybına yol açan saldırı, başkent Bağdat'ın kuzeyinde patlayıcı yüklü bir otomobille gerçekleştirildi

Saldırı sonucunda en az dokuz kişi öldü, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Kerkük kentinden ise militanların bir Türkmen ailenin evine saldırı düzenledikleri, baba, anne ve iki kızlarını boğazlarını keserek öldürdükleri yönünde haberler geldi.

Silahlı kişilerin kentin güneyinde düzenlenen üç diğer saldırıda ise 7 askeri öldürdüğü ve 11 askeri de yaraladığı belirtildi. Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit'te de silahlı milislerin dört polis memurunu öldürdükleri, Balad yakınlarında bir bombanın patlaması sonucunda ise Sahva milisine mensup üç kişinin öldüğü kaydedildi.

Irak'ın kuzeydoğusunda kalan Samarra'da bir polis karakolu yakınlarındaki kontrol noktasına düzenlenen saldırıda da bir polis memuru ve bir Sahva üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Son şiddet olayları, Temmuz ayında ölenlerin sayısının 325 olduğunun açıklanmasını izliyor. Bu, Ağustos 2010'dan bu yana Irak'ta bir ayda kaydedilen en büyük can kaybına işaret ediyor.

BBC mumahbiri, Irak'taki şiddet olaylarının 2006-7 yıllarındaki seviyelerden düşük olduğunu, ancak militanların sık sık saldırılar düzenlediğini söyledi. Temmuz ayında 31 günün 27'sinde çeşitli noktalara saldırılar söz konusu olmuştu. (BBC Türkçe)

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