Irak'ta Güney Koreli 3 askere rüşvetten ceza

Irak'ın yeniden yapılanması alanında ABD önderliğindeki koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan 3 Güney Koreli asker, rüşvet almak ya da istemekten suçlu bulundu.



Güney Kore Savunma Bakanlığından bir yetkili, Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de görev yapan bir yüzbaşının, inşaat projelerine katılan bir yerel şirketten, şirkete idari ayrıcalıklar tanıma karşılığında 25 bin dolar ve 800 dolar değerinde bir kamera almaktan suçlu bulunarak, 3 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.



Yetkili, Irak şirketlerinden rüşvet istemekten suçlu bulunan biri binbaşı diğer iki askerin de hapis cezalarına çarptırıldığını, ancak cezalarının tecil edildiğini söyledi.



Irak'ın Erbil kentinde 2004 ila 2008 yıllarında bulunan Güney Kore birliğinde görev yapan askerlerin, hükümleri temyiz ettiği kaydedildi.



